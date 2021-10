Danone confirme ses objectifs malgré l'inflation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Gonzalo Fuentes Danone a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2021 en dépit d'une accélération de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Le géant agroalimentaire, propriétaire des eaux Evian et Badoit et des yaourts Activia, vise toujours un retour à une croissance rentable au second semestre et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.

"A l’image de l’ensemble de notre secteur, et même au-delà, nous sommes touchés par l’accélération de l’inflation", a commenté le directeur général finances, Juergen Esser, cité dans un communiqué.

"Si au départ celle-ci concernait surtout le coût des matières premières, elle s’est généralisée et affecte désormais l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement, dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, nous redoublons nos efforts en matière de productivité et d’initiatives prix afin d’atténuer l’impact de cette inflation sur notre performance", a-t-il ajouté.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Danone a progressé de 3,8% en données comparables, à 6,158 milliards d'euros.

Les revenus des trois divisions du groupe ont progressé avec une hausse de 4,1% pour les produits laitiers et d'origine végétale (EDP), de 2,9% pour la nutrition spécialisée et de 4,6% pour les eaux.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)