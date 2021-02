Danone: Bluebell veut un président indépendant et un DG recruté hors du groupe

Bluebell Capital estime que Gilles Schnepp, un des nouveaux administrateurs indépendants de Danone désignés en décembre, a toutes les qualités pour assumer la présidence.

Bluebell précisé avoir formulé ces requêtes lors d'une rencontre mercredi avec des administrateurs de Danone.

Le groupe agroalimentaire et son PDG, Emmanuel Faber, subissent depuis des semaines les pressions de Bluebell Capital et de la société de gestion Artisan Partners, qui contestent la gestion et la stratégie et réclament notamment la séparation des fonctions de président et de directeur général.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)