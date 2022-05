Danone augmente ses livraisons de lait infantile vers les Etats-Unis

LONDRES (Reuters) - Danone a annoncé mercredi avoir plus que doublé depuis mars ses livraisons vers les Etats-Unis de Neocate, un substitut alimentaire pour les bébés allergiques au lait de vache, afin de contribuer à enrayer une pénurie de lait infantile.

Les Etats-Unis connaissent depuis plusieurs mois une pénurie sans précédent de lait pour bébés, aggravée par le rappel lancé en février par le laboratoire Abbott de produits soupçonnés d'avoir entraîné la mort de deux nourrissons.

"Nous avons augmenté notre approvisionnement en Neocate partout (dans le monde, ndlr) (...) le rappel d'Abbott a touché 38 marchés - il n'y a pas que les Etats-Unis ", a déclaré à Reuters Magdalena Broseta, vice-présidente du Conseil général de nutrition spécialisée de Danone.

"Notre usine en Europe dessert plusieurs marchés (...) bien sûr, les chiffres et les volumes et les Etats-Unis sont plus importants, simplement en raison de la taille du marché", a-t-elle ajouté, sans préciser la quantité de produits exportés. Danone est le deuxième producteur mondial de lait infantile, derrière le suisse Nestlé, mais il reste un acteur mineur aux Etats-Unis, avec moins de 5% de part de marché. Interrogé sur un éventuel lancement sur le marché américain de son lait infantile phare Aptamil, Magdalena Broseta a indiqué qu'un certain nombre d'options avaient été discutées avec les autorités américaines.

Magdalena Broseta a ajouté qu'il était plus facile d'augmenter les livraisons de produits déjà disponibles dans le pays que d'en introduire de nouveaux.

