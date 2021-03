Danone: Artisan Partners déplore le maintien d'Emmanuel Faber à la présidence

Tout en considérant que la séparation des fonctions de président et de directeur général était une mesure positive, Artisan Partners réclame le report ou l'annulation du nouveau plan stratégique du groupe agroalimentaire français.

"L'absence de supervision du conseil et la faiblesse des résultats d'exploitation et financiers que cela implique ne peuvent être surmontés qu'avec un nouveau leadership et une nouvelle direction", écrit Artisan Partners dans une lettre au conseil d'administration.

Danone et son désormais ex-PDG Emmanuel Faber sont la cible depuis plusieurs semaines des critiques d'Artisan Partners et du fonds activiste Bluebell Capital qui contestent la gestion et la stratégie du groupe malmené par la crise du coronavirus.

Bluebell a regretté mardi dans des termes semblables le maintien du dirigeant à la présidence de Danone.

(Gwénaëlle Barzic et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)