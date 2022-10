Danone amorce son retrait de Russie

Quelques jours après le constructeur Nissan, un autre géant industriel commence à se retirer de la Russie. Le géant de l'agroalimentaire Danone a en effet indiqué vendredi 14 octobre « lancer le processus de transfert du contrôle de son activité de produits laitiers et végétaux » (EDP) dans ce pays, sans fournir de date précise ou le nom d'un éventuel repreneur. Le groupe explique dans un communiqué estimer « qu’il s’agit de la meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, pour ses salariés, consommateurs et partenaires ».

L'invasion de l'Ukraine avait poussé Danone à suspendre ses projets d'investissements en Russie début mars, mais le groupe tricolore assumait jusqu'alors son maintien sur place, arguant qu'il était de son devoir de nourrir les populations locales. Les difficultés d'approvisionnements, tant au niveau matériel que des matières premières, auront finalement eu raison de cette position.

Deux usines en Ukraine

La division que Danone souhaite céder représente douze usines, 7 200 employés et 5% de son chiffre d'affaires total (24,3 milliards d'euros en 2021). Le communiqué précise qu'elle a eu « une contribution dilutive à la croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe » et que l'opération, soumise à l'approbation des autorités compétentes, pourrait ainsi « entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros ».

Le groupe français va néanmoins conserver en Russie une usine d'environ 800 employés, spécialisée quant à elle dans la fabrication de produits de nutrition infantile. En Ukraine, il détient toujours deux usines, qui comptent 1 100 salariés et génèrent à elles seules 1% de son chiffre d'affaires.

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)