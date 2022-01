Dan Fisher va présider Ball

Enclenché en janvier 2021, le changement de gouvernance de Ball sera effectif le 27 avril 2022, à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Dan Fisher, 49 ans, président du groupe américain d’emballage métallique et d’équipement aéronautique, prendra le poste de directeur général, en remplacement de John Hayes. Il cumulera les deux fonctions. À 56 ans, ce dernier, qui dirige Ball depuis janvier 2011, et qui souhaitait prendre du recul par rapport à la gestion au quotidien, restera le président du conseil d’administration et continuera de suivre le plaidoyer en faveur du développement durable.