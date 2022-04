10, 50, 100, 220 litres… : les capacités des sacs dédiés au transport industriel de concentré de tomates sont parfois importantes. Et bien souvent ces conditionnements souples, sous vide, à très haute barrière, ne possèdent pas d’anses. C’est pour faciliter leur manutention en usine, et plus précisément pour permettre aux opérateurs de les extraire de leur conteneur, puis de les poser sur un convoyeur que Dalmec a mis au point, le Partner PS. Monté sur une colonne, ce manipulateur dispose d’un outil de préhension à aspiration fonctionnant selon le principe Venturi. Le sac de concentré de tomates est ainsi bloqué à l’extrémité du bras, monté grâce à l’action d’un vérin, puis redescendu pour parvenir à sa destination finale, le convoyeur, afin d’être acheminé vers les machines de process. L’équilibrage de la charge est obtenu par l’effet d’un vérin pneumatique sur un système à leviers.

Deux circuits

Le vérin est alimenté par deux circuits préréglés: le premier équilibre en permanence l’outil de préhension quand le second équilibre les différents poids de la charge. Le centre de gravité de l’appareil est déporté par rapport à l’axe vertical du bras, ce qui stabilise la structure au cours du déplacement. Évitant à l’opérateur de soulever la charge puis de la transporter, le Partner PS représente une solution pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les maladies associées, en particulier les lésions dorso-lombaires. L’appareil peut soulever une charge de 250 kg sur un rayon d’action de 2500 mm et sur une hauteur de 1900 mm. Il sera présenté lors du prochain salon Global Industrie à Paris-Nord Villepinte du 17 au 20 mai.

Basé à Cles, en Italie, sur un site de 25000 m² qui couvre l’ensemble du cycle de fabrication de ses produits, Dalmec est spécialisé dans les manipulateurs industriels. L’entreprise, qui emploie 400 personnes, revendique 60 000 appareils installés dans le monde depuis sa création en 1963.