Daimler s'attend à un rebond de ses résultats en 2021

LONDRES (Reuters) - Daimler AG a dit jeudi prévoir une amélioration significative de ses ventes et de son bénéfice d'exploitation en 2021 et a promis de compenser la baisse de production provoquée par la pénurie de puces électroniques dans le secteur automobile d'ici la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation du constructeur, propriétaire de la marque Mercedes-Benz, devraient augmenter de plus de 7,5% cette année.

A la Bourse de Francfort, le titre gagnait 1,5% en fin de matinée.

Daimler a indiqué que la pénurie de semi-conducteurs, qui affecte l'ensemble de l'industrie automobile, aura un impact négatif principalement sur ses ventes du premier trimestre.

Son président du directoire, Ola Källenius, a dit lors d'une conférence téléphonique s'attendre à ce que les livraisons de puces augmentent au deuxième trimestre.

Daimler a confirmé jeudi ses résultats financiers préliminaires pour 2020 et indiqué que les conditions économiques sur ses principaux marchés devraient continuer à revenir à la normale cette année.

Tout comme ses concurrents, Daimler est lancé dans la course à l'électrification de ses modèles pour répondre aux normes de plus en plus strictes en matière d'émissions de CO2 en Europe et en Chine.

La proportion des ventes de véhicules électriques dans les ventes totales pourrait doubler en 2021, a indiqué Ola Källenius.

L'an dernier, les ventes de véhicules hybrides rechargeables et de véhicules entièrement électriques ont représenté 7,4% des ventes de voitures Mercedes-Benz, contre 2% en 2019.

En janvier, Daimler a fait état d'un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 6,6 milliards d'euros en 2020, soutenu par des économies de coûts et une reprise plus rapide que prévu du secteur automobile.

Plus tôt ce mois, il a annoncé par ailleurs un projet de scission de son activité de camions et de bus Daimler Truck afin de se repositionner comme une entreprise spécialisée dans les voitures électriques de luxe auprès des investisseurs.

LA DEMANDE EN CHINE SAUVE L'ANNÉE

Daimler a terminé l'année 2020 avec un cash-flow libre ajusté de 9,2 milliards d'euros contre 2,7 milliards l'année précédente.

Les acteurs de l'industrie s'attendaient à une année désastreuse en raison des fermetures d'usines au cours du premier semestre de l'année 2020 liées à la pandémie de coronavirus. Mais le rebond du marché sur la seconde partie de l'année, stimulé par la demande chinoise, a permis à une grande partie de l'industrie de se redresser plus rapidement que prévu.

Comme ses rivaux allemands BMW et Volkswagen AG, Daimler a bénéficié de la demande des consommateurs chinois pour les véhicules de luxe, une catégorie où les constructeurs dégagent le plus de marges.

"La Chine a connu une reprise remarquable", a déclaré Ola Källenius.

Les ventes de Mercedes-Benz ont bondi de plus de 22% en Chine au quatrième trimestre et de 11,7% sur l'ensemble de 2020 malgré la pandémie, pour atteindre des ventes record de 770.000 véhicules.

Daimler prévoit une hausse de plus de 7,5% de ses ventes de voitures haut de gamme en 2021. En Chine, le rythme de croissance devrait être toutefois un peu plus lent, entre 2% et 7,5%.

