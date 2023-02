Daher met la main sur le sous-traitant AAA et prend du poids dans les services aéronautiques

Se diversifier pour mieux résister. C’est le mot d’ordre qui prévaut de longue date chez Daher et que le groupe – qui fête cette année ses 160 ans – s’évertue à appliquer de manière toujours plus poussée. Déjà avionneur, équipementier aéronautique et logisticien, l’entreprise familiale a dévoilé, mardi 7 février, son ambition de prendre davantage de poids dans un quatrième métier dans le cadre de son nouveau plan stratégique «Take off 2027» pour la période 2023-2027 : celui des services industriels. Daher a annoncé l’acquisition du sous-traitant aéronautique français AAA. L’opération de consolidation – dont le montant n’a pas été officialisé – devrait être finalisée d’ici au mois de mai ou de juin, après autorisation des autorités de la concurrence.

