Dacia arrive sur le Dakar 2025 avec un carburant de synthèse produit par Saudi Aramco

Dacia participera au rallye-raid du Dakar en 2025 : la marque low cost du groupe Renault a annoncé lundi 3 juillet 2023 sa participation en tant que constructeur au rallye-raid du Dakar en 2025 avec un prototype utilisant un carburant de synthèse de Saudi Aramco et piloté par Sébastien Loeb. Le pilote neuf fois champion du monde de rallye et la pilote espagnole Cristina Gutiérrez Herrero courront officiellement pour Dacia dès 2024, lors des phases de test au rallye du Maroc.

Associée pour l'épreuve au préparateur britannique de véhicules de sport Prodrive, la deuxième marque du groupe au losange utilisera un carburant de synthèse produit par l’entreprise saoudienne. L’annonce confirme l’investissement de la compagnie pétrolière dans l’entité de motorisations thermiques et hybrides Horse, que Renault vient de scinder de ses autres activités. Saudi Aramco y est partenaire depuis mars 2023 de Renault et Geely.

Cet e-fuel combine de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable avec du CO2 capturé, ce qui donne un carburant à faible teneur en carbone, a expliqué Dacia dans un communiqué. « On ne serait pas allés sur le Dakar sans carburant synthétique », a souligné le directeur général de la marque Denis Le Vot, lors d’une conférence de presse. « Dacia et le Dakar forment une association parfaite : un véritable laboratoire pour prouver la robustesse de Dacia et un engagement fort en faveur d'une mobilité à faibles émissions de carbone », a-t-il ajouté dans le communiqué de presse du groupe.

Le rallye Dakar, symbole de pivot stratégique

Dacia met l'accent aujourd'hui sur des modèles permettant de sortir des sentiers battus, comme le break familial Jogger et son kit camping-car, le SUV Duster qui sera renouvelé l'an prochain et son grand frère Bigster, annoncé pour 2025. Cette stratégie, conjuguée avec une montée en gamme, constitue l'un des piliers de la manoeuvre de redressement des marges du groupe Renault.

Le rallye Dakar - qui contrairement à ce que son nom indique s'est couru en Amérique latine la décennie passée et désormais en Arabie saoudite - avait déjà joué un rôle symbolique fort dans la stratégie de redressement « Back to the race » de Carlos Tavares pour le concurrent PSA Peugeot Citroën. Le constructeur automobile, devenu aujourd'hui Stellantis après sa fusion avec FCA, y avait engagé à partir de 2015 un prototype Peugeot piloté par Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et ... Sébastien Loeb.

Avec Reuters (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)