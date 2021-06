D’où vient ce milliard de dollars tombé du ciel qui profite chaque année à la balance commerciale de l’Europe ?

15 jours gratuits et sans engagement

Face aux "newspace" avec ses fusées réutilisables et ses constellations, faut-il enterrer l’industrie spatiale traditionnelle ? Elon Musk patron de SpaceX, en rêve et voudrait même reléguer au rang de... "oldspace" l’activité traditionnelle de fabrication de satellites, d’équipements pour les systèmes spatiaux et de lanceurs.