D’Ariane au quantique, du nucléaire à l’hydrogène, Air Liquide investit à Grenoble pour accompagner deeptech et transition énergétique

© Air Liquide / Artechnique / Laurent Lelong Air Liquide continue de produire des réservoirs d'oxygène liquide (photo) et d'hélium liquide pour les lanceurs Ariane sur son Campus Technologies Grenoble à Sassenage (Isère).

C’est un site atypique. C’est d’abord le plus grand au monde d’Air Liquide, toutes activités confondues. Surtout, il se différencie des cinq autres campus innovation du groupe dans le monde grâce à sa particularité : aller de la conception jusqu’à l’industrialisation et la production. Implanté en périphérie immédiate de Grenoble, à Sassenage (Isère), focalisé sur les solutions pour la deeptech et la transition énergétique, le Campus Technologies Grenoble d’Air Liquide bénéficie actuellement d’un plan d’investissements de l’ordre de 50 millions d’euros sur près de cinq ans.

Le 14 octobre, le groupe y a inauguré la fin de la première phase d’extensions avec la construction de deux bâtiments administratifs, livrés en 2020, et la mise en service de deux bâtiments d’un total de 2500 m2 loués sur un site adjacent pour la production de turbomachines, d’équipements aéronautiques, et d’unités de liquéfaction d’hydrogène et d’hélium. La seconde phase du projet, pour adjoindre encore deux bâtiments et en rénover un troisième, devrait s’achever fin 2022.

Fleuron stratégique

