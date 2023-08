D’après Boeing, 2,3 millions de professionnels de l’aviation devront être recrutés d'ici 20 ans

Boeing a présenté mardi 25 juillet son rapport 2023 Pilot and Technician Outlook dans lequel il estime que 2,3 millions de professionnels de l’aéronautique devront être recrutés d’ici les 20 prochaines années. La Chine, l’Eurasie et l’Amérique du Nord représenteront à elles trois plus de la moitié de ce besoin.