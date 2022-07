CureVac accuse BioNTech de violation de brevets pour son vaccin ARNm contre le Covid-19 développé avec Pfizer

La plainte est retentissante. CureVac accuse ni plus ni moins BioNTech d’avoir violé certains de ses brevets pour la mise au point du vaccin Comirnaty, développé avec Pfizer, le premier autorisé dans l’Union europénne et aux Etats-Unis contre le Covid-19, et devenu depuis un immense succès commercial. CureVac a déposé une plainte auprès de la cour régionale de Düsseldorf (Allemagne) à l’encontre de BioNTech et de deux de ses filiales pour atteinte à la propriété intellectuelle concernant plusieurs familles de brevets. Mais promet de ne pas intenter d’action judiciaire qui pourrait « entraver la production, la vente ou la distribution du Comirnaty de BioNTech et de son partenaire Pfizer », assure le laboratoire allemand dans un communiqué publié le 5 juillet 2022. La plainte vise en réalité à « faire reconnaître les droits de propriété intellectuelle » de l’entreprise et à les « faire respecter sous la forme d’une juste compensation ».

