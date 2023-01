Cryptomonnaies: Nouvelle vague de licenciements chez Coinbase

La société a dit s'attendre à des frais de restructuration compris entre 149 millions et 163 millions de dollars (138,7 millions à 151,7 millions d'euros).

En Bourse, le titre Coinbase progressait de plus de 3% à la suite de ces annonces.

"L'ensemble du secteur traverse une crise de confiance et le volume des transactions reste très faible, cette suppression d'emplois est le reflet de l'environnement difficile actuel", a déclaré Owen Lau, analyste chez Oppenheimer.

L'an dernier, la hausse des taux d'intérêt et les craintes d'un ralentissement économique ont entraîné la perte de plus de mille milliards de dollars dans le secteur des cryptomonnaies. Cet effondrement a également contraint des acteurs clés du secteur, tels que Three Arrows Capital et Celsius Network, à déposer le bilan.

Toutefois, le coup le plus dur a été porté par la faillite de FTX, la plus grande bourse de cryptomonnaies, et les accusations de fraude contre son fondateur, qui ont miné la confiance des investisseurs dans l'industrie et alimenté des appels à plus de réglementation.

"Nous avons également vu les retombées d'acteurs peu scrupuleux dans le secteur, et il pourrait encore y avoir d'autres contagions", a déclaré Brian Armstrong, directeur général de Coinbase, dans un message sur un blog.

"Nous allons arrêter plusieurs projets pour lesquels nous avons une probabilité de succès plus faible", a-t-il ajouté.

Coinbase a dit ne pas avoir de commentaire supplémentaire à faire sur son plan de restructuration.

En novembre, le groupe a supprimé plus de 60 emplois dans ses équipes de recrutement et d'accueil des investisseurs institutionnels, après avoir supprimé 1.100 emplois, soit 18% de ses effectifs, en juin.

(Reportage Manya Saini à Bengalore ; avec la contribution de Niket Nishant ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)