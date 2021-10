Cryostar double sa capacité de tests de compresseurs et de turbines dans le Haut-Rhin

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Cryostar / Dominique Gianneli Cryostar va doubler sa capacité de tests de compresseurs de grande taille et de turbines de détente sur son site de Hésingue (Haut-Rhin) d'ici à fin 2022.

L’entreprise Cryostar, qui produit des équipements cryogéniques pour le gaz industriel et le gaz naturel, double sa capacité de tests en investissant dans un nouveau bâtiment à Hésingue (Haut-Rhin), son siège. L’entreprise investit 15 millions d’euros dans cette unité de 1 600 mètres carrés, destinée à réaliser des tests de compresseurs 4 et 6 étages et de turbines de détente, équipements cryogéniques qui trouvent leurs applications dans les domaines du gaz naturel et industriel. Le même bâtiment permettra de faire de l’assemblage de machines.

« La surface est divisée en deux zones qui sont modulables. Cela évite de déplacer entre des bâtiments des machines qui peuvent peser jusqu’à 80 tonnes, et donc cela diminue les risques liés à la manutention », souligne Didier Walch, directeur systèmes d’information et infrastructures industrielles. Les travaux ont démarré et la mise en service est prévue pour fin 2022.

