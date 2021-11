Crosscall, spécialiste des smartphones et tablettes ultra-résistants, construit son indépendance et sa filière de fournisseurs

15 jours gratuits et sans engagement

Farouche opposant de l’obsolescence programmée, Crosscall a imaginé une gamme de smartphones et de tablettes durables, étanches, résistants aux chocs et à des conditions extrêmes (pluie, vent, humidité, poussière, chutes…), pour des usages en construction, transport-logistique, sécurité, santé, agriculture, industrie, sport… Basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l’entreprise lance un projet d’environ 5 millions d’euros, soutenu dans le cadre du plan France Relance, visant à accélérer son expansion "made in France".