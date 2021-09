La France tire à boulets rouges sur le projet industriel de sous-marin américain pour l'Australie

15 jours gratuits et sans engagement

Pour la France pas de doute, la meilleure défense, c’est l’attaque. Après les mouvements sur le front diplomatique, avec notamment le rappel de ses ambassadeurs de Washington et de Canberra, l’Etat français tire à boulets rouges sur le projet industriel choisi par les Australiens, au détriment des Barracuda de Naval Group. Alors que juristes et ingénieurs du groupe français sont en pleines négociations avec ceux de l’Etat australien sur le montant des compensations financières liées à l’interruption unilatérale et brutale du contrat, la France a tout intérêt à souligner combien le projet d’achat de sous-marins américains serait désavantageux pour Canberra. Ce, en termes de souveraineté, de calendrier, de coûts… « Il y a une volonté très ferme de la France pour ne rien laisser passer vis-à-vis des Australiens », confirme-t-on du côté du ministère des Armées.