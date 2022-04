Bousculés par la pandémie, déroutés pour éviter la Russie, les logisticiens sont au bord de la crise de nerfs. La filière voit un retour à la normale sans cesse repoussé dans le maritime et repartir à la hausse les taux de fret aérien. La crise du Covid a pourtant souligné le rôle clé de l’humain.

« Malgré la digitalisation, sans une équipe pour rechercher une place pour un seul conteneur, parfois pendant vingt-quatre heures, nous aurions connu beaucoup plus de problèmes », estime Anne-Sophie Fribourg, qui préside la commission maritime de TLF Overseas, le syndicat professionnel des entreprises organisatrices de transports. Une révélation qui crée de nouvelles inquiétudes pour l’après-crise. Le manque de chauffeurs routiers aux États-Unis et en Europe et de personnel pour la manutention aéroportuaire, et les difficultés à garder des collaborateurs à des postes très exposés seront-elles structurelles ?

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]