Credit Suisse va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la banque centrale suisse

Cette décision intervient après que l'institution a dit qu'elle était disposée à fournir des liquidités à la banque après que Credit Suisse a plongé mercredi à son plus bas niveau historique.

La banque helvétique a indiqué que l'emprunt se fera dans le cadre d'une facilité de prêt couverte et d'une facilité de liquidité à court terme, entièrement garanties par des actifs de haute qualité.

Credit Suisse a également annoncé des offres de titres de créance de premier rang pour un montant de 3 milliards de francs.

"Ces liquidités supplémentaires soutiendront nos activités principales et nos clients alors que nous prendrons les décisions nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients", a expliqué Credit Suisse.

(Reportage Saeed Azhar à New York et Akriti Sharma à Bangalore; version française Camille Raynaud)