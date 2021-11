Credit Suisse réduit la taille de sa banque d'investissement et se concentre sur la gestion de fortune

FRANCFORT/ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a annoncé jeudi une réduction de son activité de banque d'investissement pour privilégier le développement de sa base de clients fortunés dans le cadre d'une réorganisation destinée à tourner la page d'une série de revers et de scandales. La banque, qui a fait état d'une baisse de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre, va fermer l'essentiel de son activité de courtage qui traite avec des fonds spéculatifs tels qu'Archegos, qui a fait faillite, et va injecter trois milliards de francs supplémentaires (2,84 milliards d'euros) dans ses activités de gestion de fortune, qui seront fusionnées dans une seule entité mondiale. Le groupe promet aussi de mettre l'accent sur la gestion des risques et de favoriser une culture de la responsabilité. Il s'agit de la première étape d'une réorganisation stratégique définie par son nouveau président António Horta-Osório, qui a rejoint Credit Suisse en avril alors que la banque était secouée par les affaires Archegos et Greensill. Au cours de l'année écoulée, la banque suisse a été condamnée à une amende dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption et de fraude liés à des emprunts obligataires au Mozambique. Elle a aussi été fragilisée par la chute de Greensill Capital, société de financement à laquelle elle était exposée, par des pertes de 5,5 milliards de dollars lors de l'effondrement d'Archegos et par une affaire d'espionnage interne de certains de ses cadres.

© ARND WIEGMANN Credit Suisse a annoncé jeudi une réduction de son activité de banque d'investissement pour privilégier le développement de sa base de clients fortunés dans le cadre d'une réorganisation destinée à tourner la page d'une série de revers et de scandales. /Photo prise le 3 novembre 2021/REUTERS/Arnd WIegmann Cette série de revers a provoqué un exode de dirigeants et alimenté les rumeurs selon lesquelles le groupe, dont l'action s'est effondrée, pourrait même être racheté par un concurrent. Credit Suisse a annoncé jeudi un bénéfice net au troisième trimestre de 434 millions de francs et a dit s'attendre à une perte nette au quatrième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle liée à sa banque d'investissement. (Reportage Michael Shields et John O'Donnell , version française Diana Mandiá)

