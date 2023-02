Crédit agricole fait mieux que prévu au T4, confirme ses objectifs 2025

Le véhicule coté du groupe Crédit agricole indique avoir dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice net en hausse de 9% à 1,56 milliard d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 1,14 milliard selon les données Refinitiv.

Sur la période octobre-décembre, ses revenus ont progressé de 2,7% tandis que ses charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de 4,3%

Le coût du risque a de son côté baissé de 31,5%.

A la Bourse de Paris, l'action Crédit agricole SA a ouvert en hausse de près de 3%.

Les analystes de JP Morgan soulignent dans une note de recherche que le quatrième trimestre a profité d'une solide performance dans la banque de financement et d'investissement et l'assurance.

"Avec ces résultats-là, nous confirmons tous nos objectifs pour 2025 et nous sommes (...) confiants de la capacité de notre groupe à délivrer cette performance dans l'utilité à l'économie", a déclaré Philippe Brassac, directeur général de Crédit agricole SA, lors d'une conférence de presse.

Pour 2025, la banque vise un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%.

A titre de comparaison, sur l'ensemble de l'exercice 2022, son bénéfice net s'est élevé à 5,44 milliards d'euros et son ROTE à 12,6%.

Comme ses concurrents français BNP Paribas et Société générale, Crédit agricole SA (CASA) a profité du dynamisme de ses activités sur les taux, changes et matières premières, où ses revenus ont crû de 23%. Ces derniers ont bondi de près de 45% chez BNP Paribas et de près de 56% chez Société générale.

Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%.

"Nous avons un modèle qui est beaucoup plus lissé que celui de nos concurrents", a souligné Xavier Musca, directeur général délégué de CASA, à propos des activités de marché.

"Lorsque les marchés sont très porteurs, nous prenons incontestablement moins le vent que nos concurrents de la BNP et de la Société générale. Quand la situation est plus difficile, nous avons un résultat qui résiste mieux", a-t-il ajouté.

La banque prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Elle n'a pas souhaité commenter des informations concernant son intérêt présumé pour un rachat d'Orange Bank, la filiale bancaire de l'opérateur télécoms Orange, alors que BNP Paribas a écarté mardi tout intérêt.

(Reportage Mathieu Rosemain et Matthieu Protard, édité par Jean Terzian et Blandine Hénault)