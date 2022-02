Crédit Agricole dépasse son objectif de bénéfice avec un an d'avance

La deuxième banque française cotée en bourse a annoncé qu'elle présenterait le 22 juin un nouveau plan stratégique à l'horizon 2025.

Elle a dégagé un bénéfice net sous-jacent de 5,4 milliards d'euros en 2021, bien supérieur à son objectif de 5 milliards fixé pour 2022.

D'autres objectifs clés pour 2022, tels qu'un coefficient d'exploitation inférieur à 60% et un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 11%, ont été atteints avec des chiffres pour 2021 s'élevant respectivement à 57,8% et 13,1%.

Le groupe, qui vise une distribution de 50% de ses bénéfices aux actionnaires, propose un dividende de 1,05 euro par action pour 2021, qui comprend un rattrapage de 20 centimes pour le dividende de 2019 qui n'a pas pu être versé.

La Banque centrale européenne (BCE) avait limité le versement des dividendes au plus fort de la pandémie de coronavirus afin de préserver les fonds propres des banques.

Durant la présentation des résultats à la presse, le directeur financier du Crédit Agricole, Jérôme Grivet, a refusé de préciser davantage la politique de distribution du groupe, expliquant que toute évolution de cette politique serait détaillée lors de la présentation du nouveau plan stratégique en juin.

"A ce stade, nous n'envisageons pas de lancer de nouveaux rachats d'actions", a-t-il ajouté, alors que le rebond de la croissance économique et la hausse des taux d'intérêt ont incité d'autres banques européennes à améliorer le retour aux actionnaires.

En Bourse, le titre Crédit agricole a atteint 14 euros mercredi, son plus haut niveau depuis 2018, après avoir rebondi de près de 150% depuis le krach lié au COVID-19 en mars 2020.

Le bénéfice du quatrième trimestre a bondi à 1,428 milliard d'euros, contre 124 millions d'euros un an plus tôt, alors qu'une dépréciation de 778 millions d'euros de la valeur de ses activités italiennes ("goodwill") avait plombé ses résultats.A périmètre constant, le coût du risque, qui reflète les provisions pour créances douteuses, a baissé de 34,5% sur le trimestre, à 328 millions d'euros. La banque de détail en France et à l'international, la banque d'investissement, l'assurance et la gestion d'actifs ont tous connu une hausse à deux chiffres de leur résultat net au cours des trois derniers mois de 2021.

Au total, les revenus trimestriels de la banque verte ont atteint 5,81 milliards d'euros, soit une hausse de 10,7% par rapport à la même période en 2020.

