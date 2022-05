La 1ère étape digitale inclut un suivi d’avancement simplifié des OF et une gestion des alertes pour apporter une communication temps réel dans l’atelier : opérateurs et encadrement se familiarisent avec le numérique sans contraintes. Les indicateurs en temps réel et la visibilité des aléas de production permettent d’améliorer rapidement la réactivité dans les ateliers.

Pourquoi Qubes Factory PILOT ?

- Une transition en douceur dans la gestion du changement des modes de travail des opérateurs et de l’encadrement : motivation des managers à l’utilisation des applications MES dans les ateliers, implication et adhésion des opérateurs.

- Une réflexion sur l’ergonomie des postes de travail dans les ateliers.

- Une meilleure précision pour les besoins des étapes ultérieures.

- Une application avec un ROI rapide : un investissement réduit, gain sur les saisies, communication facilitée des indicateurs de l’usine, prise de décision facilitée pour traiter les aléas et réduction des activités sans valeur ajoutée.

En se débarrassant des tâches sans valeur ajoutée, en systématisant les process, en supprimant les saisies manuelles et en augmentant votre réactivité devant les aléas de production, le retour sur investissement d’un projet Qubes Factory Pilot est largement inférieur à un an.

La mise en place de ce type d’application améliore la capacité de l’entreprise industrielle à répondre aux marchés et à reconquérir des clients.

