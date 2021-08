Créations d'emplois en hausse, Renault recrute pour son pôle électrique, Stellantis démarre en trombe... Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Olivier Martin Gambier - Renault Renault prépare la production de la futur Renault 5 dans le Nord de la France.

1 - L'emploi privé retrouve son niveau d'avant-crise au deuxième trimestre

Selon l'estimation "flash" publiée vendredi 6 août par l'Insee, l'emploi salarié privé, qui avait déjà progressé de 0,5% au premier trimestre (avec 91 400 emplois créés) a affiché une hausse de 1,2 % - soit 239 500 créations nettes d'emplois - sur la période avril-juin.

2 - 400 embauches pour Renault à Douai

Renault donne plus de précisions sur les créations de postes sur le pôle nordiste Electricity rassemblant trois les usines de Douai, Ruitz et Maubeuge. Sur les 700 emplois créés d'ici 2025, 400 seront ouverts sur le site de Douai entre fin 2021 et début 2022.

3 - L'alliance PSA-FCA déjà performante

Le groupe Stellantis a fait état mardi d'une marge opérationnelle record au premier semestre 2021 et relevé son objectif pour l'année. La méthode Tavares semble déjà fonctionner pour l'alliance PSA-FCA.

4 - Le franco-autrichien Valneva évoque des résultats positifs pour son vaccin contre le chikungunya

Le laboratoire Valneva a annoncé jeudi 5 août des premiers résultats « positifs » pour l'étude pivot de phase III de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya. Il espère désormais une mise sur le marché « dès que possible ».

5 - Un repreneur pour Ascoval et Hayange

Le groupe sidérurgique allemand Saarstahl est autorisé à racheter au britannique Liberty Steel l'aciérie d'Ascoval et l'usine de rails d'Hayange, a confirmé lundi 2 août le tribunal de commerce de Paris. Une décision accueillie avec soulagement par les salariés des deux sites.

6 - Actis investit 31 millions d'euros dans une nouvelle usine de panneaux d'isolation en Ariège

Spécialisée dans la conception et la fabrication d'isolants réflecteurs pour le bâtiment, la société audoise Actis va se doter d'un nouveau site de production, à Villeneuve-d'Olmes, en Ariège. 31 millions d'euros d'investissements sont prévus, avec la création de 40 emplois d'ici fin 2023.

7 - 20 millions d’euros investis dans le centre de tri haute technologie de Paprec à Richwiller

Le groupe de recyclage Paprec lance les travaux de son nouveau centre de tri haute technologie, Trivalo 68, à Richwiller (Haut-Rhin). Une opération à 20 millions d’euros.