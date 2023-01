Crealis se renforce dans les bouchons à tête

Supercap, le spécialiste des bouchons à tête du groupe de bouchage et surbouchage Crealis, se renforce dans sa spécialité. Il va acquérir trois sociétés portugaises, Woodcap Industria de Capsulas de Madeira, Manuel Firinho & Filhos et Jesus Couto & Pereira. L’opération, qui doit être achevée d’ici à la fin du premier trimestre, lui permettra de créer un pôle industriel au Portugal et d’élargir son offre avec des produits en liège naturel. Ainsi étendra-t-il sa présence mondiale et consolidera-t-il ses positions sur le marché des vins et spiritueux.

