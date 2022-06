GeNeuro va travailler à mieux diagnostiquer et traiter le Covid long dans un projet européen

Et si on parvenait demain à mieux traiter les formes longues de Covid-19 ? La biotech GeNeuro, par sa filiale R&D appelée GeNeuro, va participer à un programme qui a reçu une subvention de 6,8 millions d’euros de la part du programme de l’Union européenne Horizon Health. L’objectif est de mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les syndromes liés à une infection virale telle que le Covid long mais aussi à d’autres maladies comme les syndromes de fatigue chronique.

Des syndromes associés à l’expression de la protéine d’enveloppe des rétrovirus d’origine humaine, appelée aussi W-ENV.

Une protéine impliquée dans les formes graves de Covid-19

En avril 2021, une étude scientifique, à laquelle avait contribué GeNeuro, établissait un lien entre l’expression de cette protéine et les formes graves de Covid-19. La protéine pourrait également jouer un rôle dans le rétablissement à long terme. Selon l’Institut Pasteur, près de 10 % des patients atteints de Covid-19 continuent de présenter des symptômes plus de trois mois après l’infection.

« GeNeuro Innovation collaborera avec ses partenaires multidisciplinaires pour développer des outils de diagnostic de W-ENV décentralisés de qualité industrielle, ouvrant ainsi la porte à un traitement personnalisé dans de larges populations affectées par l'expression de W-ENV, allant du postCovid-19 à d'autres maladies potentiellement postvirales avec des symptômes analogues comme l'encéphalomyélite myalgique ou le syndrome de fatigue chronique » détaille Hervé Perron, directeur scientifique de GeNeuro.

Le projet visera à proposer de nouvelles solutions de médecine de précision basées sur l'analyse des biomarqueurs, des symptômes et de la progression de la maladie. GeNeuro Innovation travaillera avec des centres de recherche dans cinq pays européens, dont l’Inserm en France.

Basée à Genève avec un centre de recherche implanté à Lyon, GeNeuro est spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes. La biotech étudie le rôle du rétrovirus d’origine humaine sur le développement de ces maladies. Elle a notamment développé le temelimab, un anticorps monoclonal qui cible la protéine d’enveloppe du rétrovirus d’origine humaine.