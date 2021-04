Covid long, des symptômes objectivés mais une reconnaissance laborieuse

Le Covid long est une réalité. L’Opecst (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) organisait le jeudi 8 avril une audition publique sur le sujet et les intervenants (médecins et infectiologues) ont tous reconnu l’existence de ces symptômes persistants chez de très nombreux patients. La prise en charge demeure pourtant insuffisante, y compris en vue d'une adaptation professionnelle.