Covid et industrie, cartes graphiques et bitcoins, prévisions d'embauches... L'hebdo de L'Usine Nouvelle du 4 mars

Jour après jour, nous tentons de répondre à toutes vos questions sur le Covid-19, son impact sur l'industrie et les solutions qu'elle propose. Peut-on lever les brevets sur les vaccins pour en faire un bien commun? Où en est le projet de passeport vaccinal européen? Pourquoi, dans ses dernières préconisations, la Haute autorité de santé recommande-t-elle d'élargir l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans et de permettre à plus de personnels de santé de vacciner? Quel est l'impact des nouvelles exigences allemandes pour les travailleurs frontaliers en Moselle?

L'industrie passe résolument au vert. Les véhicules d'entreprises se convertissent à l'électrique, comme le racontent Julie Thoin-Bousquié côté français et Gwenaëlle Deboutte côté allemand. La cosmétique se tourne vers les produits naturels, une démarche qu'explique Delphine Bouvier, directrice internationale de la transition Green Sciences de L’Oréal, à Julien Cottineau. Dans l'énergie, Engie se prépare un avenir sans charbon ni nucléaire, que Catherine MacGregor a commencé à dévoiler devant les sénateurs, explique Aurélie Barbaux. Enfin, remettre à neuf son parc de machines-outils grâce au rétrofit plutôt que de le remplacer, c'est à la fois vertueux et moins coûteux. Un double gain qu'a exploré Nathan Mann.

Solène Davesne a décrypté les derniers chiffres sur l'attractivité de la France, qui résiste bien, et la compétitivité de son industrie, qui ne peut pas en dire autant.

En temps de crise plus encore que d'habitude, il est crucial d'identifier les acteurs de l'industrie française qui recrutent, combien de postes et dans quels métiers. C'est l'objet de notre dossier de la semaine, et le classement exclusif des entreprises qui prévoient des embauches cette année - coordonné par Anne-Sophie Bellaiche avec Eric Coder et Cécile Maillard - est en ligne.

Cet article est réservé aux abonnés

