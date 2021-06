[Covid-19] Voici les cas où l'on risque une réinfection par le variant Delta, selon une étude

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © JOSE LUIS GONZALEZ Les vaccins contre le COVID-19 développés par AstraZeneca et l'alliance Pfizer-BioNTech, resteraient efficaces contre les variants Delta et Kappa.

Risque de réinfection par le variant Delta dans certains cas

Une analyse de l'autorité sanitaire anglaise (PHE) a montré mi juin que les vaccins de Pfizer et AstraZeneca permettaient d'éviter une hospitalisation due au variant Delta du coronavirus dans plus de 90% des cas. "Les résultats non cliniques publiés par Oxford ainsi que la récente étude préliminaire en condition réelle de la Public Health England, sont encourageants. Ils tendent à montrer que notre vaccin peut avoir un impact significatif contre le variant Delta", a déclaré le vice-président exécutif d'Astrazeneca, Mene Pangalos, dans un communiqué distinct. Apparu en premier lieu en Inde, le variant Delta est désormais majoritaire à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon cette même étude, le risque de réinfection par le variant Delta semble particulièrement élevé chez les personnes précédemment infectées par les souches Beta et Gamma, apparues en Afrique du Sud et au Brésil. Une infection par le variant Alpha, ou B117, détecté pour la première fois en Grande-Bretagne, offre, en revanche, une protection croisée "raisonnable" contre touts les variants préoccupants, se prêtant ainsi à l'élaboration de vaccins de nouvelle génération, ont estimé les auteurs de cette étude. A LIRE AUSSI [Covid-19] Cinq questions sur les traitements à base d’anticorps monoclonaux

Toujours de la vigilance en France

En France, la situation sanitaire continue de s'améliorer, avec un nouveau ralentissement de l'épidémie à l'échelle nationale, mais la vigilance reste de mise dans certains territoires pour éviter la propagation du variant Delta, a prévenu mercredi 23 juin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La situation épidémique reste ainsi "très préoccupante" en Guyane, tandis que les Landes et le Bas-Rhin, confrontés à la propagation du variant Delta, font l'objet d'une mobilisation et d'une vigilance renforcées de la part des autorités afin de remonter les chaînes de contamination et d'accélérer la vaccination. S'il représente entre 9 et 10% des contaminations à l'échelle nationale, voire 12 à 13% en Ile-de-France, il est responsable de 70% des cas positifs détectés dans les Landes, a précisé Gabriel Attal.

Avec Reuters (par Ludwig Burger et Aishwarya Nair, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)