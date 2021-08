Valneva veut s'assurer que son vaccin anti-Covid-19 est sans risque pour les plus de 56 ans

15 jours gratuits et sans engagement

Après d'excellents résultats en phase 1 et 2, cette nouvelle n'est pas la meilleure pour le vaccin anti-Covid-19 de Valneva. La biotech implantée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a annoncé lancer un essai complémentaire de phase 3 pour son candidat vaccin, le 12 août 2021. Bien que le laboratoire ne précise pas les raisons de cette nouvelle étude, il indique avoir pour objectif "la génération de données d'innocuité et d'immunogénicité" chez les plus de 56 ans. En somme, un moyen de vérifier que le vaccin est sans danger pour cette tranche d'âge. Cet essai se déroulera en Nouvelle-Zélande, auprès d'environ 150 candidats. Ils seront vaccinés deux fois à 28 jours d'intervalle.