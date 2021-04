[Covid-19] Vaccination, tests : ce qui change à partir du 12 avril

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Johnson & Johnson Les premières livraisons du vaccin J&J sont attendues cette semaine.

Ouverture de la vaccination aux plus de 55 ans

Le coup d’envoi de la vaccination pour les Français âgés de plus de 55 ans sans facteur de comorbidité est avancé dès ce 12 avril, a annonce Olivier Véran au Journal du Dimanche. Ce sera avec des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson et ils sont invités à se diriger vers leur médecin généraliste, leur pharmacien ou leur infirmier plutôt que dans les vaccinodromes. Initialement, Emmanuel Macron prévoyait une ouverture aux 60-70 ans au 15 avril.

Le vaccin Johnson & Johnson arrive en France

La France doit recevoir la première livraison du vaccin Janssen (Johnson & Johnson), autorisé le 12 mars. 600 000 doses sont attendues en avril, dont 200 000 dès ce 12 avril. Elles seront distribuées dans le réseau des pharmacies et de la médecine de ville. Le vaccin Janssen-Cilag (groupe J&J) ne nécessite qu’une seule injection et se conserve dans un réfrigérateur classique (jusqu’à six heures après ouverture). A LIRE AUSSI Le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) recommandé en France, efficace sur les variants

Espacement des doses pour les vaccins ARNm…

Après avoir fustigé le choix du Royaume-Uni qui avait choisi de retarder l’injection de la deuxième dose de vaccin, la France adopte la même stratégie pour les vaccins à ARN messager, soit Pfizer et Moderna. «A compter du 14 avril, nous proposerons un rappel à 42 jours, au lieu de 28 actuellement. Cela va nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection», a expliqué le ministre de la Santé au JDD. «L’âge moyen des personnes vaccinées baisse et le niveau d’immunité des moins de 70 ans est suffisant pour espacer les deux injections», se justifie-t-il. Cela ne concerne pas les Français qui ont reçu leur première dose avant le 14 avril.

… Et Pfizer et Moderna pour les plus de 60 ans

Les vaccins à ARN messager Pfizer-BioNtech et Moderna sont désormais disponibles pour les plus de 60 ans à partir du 16 avril, alors qu’ils étaient réservés jusque là aux plus de 75 ans, aux résidents des Ehpad, aux personnels soignants et aux personnes avec des comorbidités.

Les auto-tests disponibles en pharmacies

Les autotests font leur arrivée, uniquement dans les pharmacies, dès ce lundi 12 avril. Leur vente est en revanche interdite sur internet. Il s’agit de tests antigéniques par auto-prélèvement nasal, plus faciles à réaliser que les tests antigéniques classiques, effectués par des professionnels de santé. Ils donnent un résultat en une trentaine de minutes, un peu à la manière d’un test de grossesse. Ils sont destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Le gouvernement prévoit de déployer des autotests dans les établissements scolaires dès leur réouverture. A LIRE AUSSI [Covid-19] Publics visés, calendrier, fabricants… Les autotests en France, mode d’emploi

Les autotests ne pourront pas être vendus plus de 6 euros (puis 5,20 euros dès le 15 mai) et devront être fournis gratuitement pour les aides à domicile et accueillants familiaux intervenant auprès des personnes âgées ou en situation de handicap.