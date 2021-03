[Covid-19] Un an après le premier confinement en France, où en sont nos voisins européens ?

Voici un an que la France a décrété son premier confinement le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Un an plus tard, le pays est toujours soumis à des restrictions sanitaires comme le couvre-feu à 18 heures et des confinements partiels le week-end dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. Au-delà de nos frontières, la situation est contrastée pour quatre de nos voisins directs, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

Allemagne, non-confinée, assouplit ses mesures restrictives

L’Allemagne n’a pas opté pour le confinement mais a mis en place d’autres mesures restrictives. Pour qu’une mesure soit adoptée à l’échelle nationale, elle doit être acceptée par l’ensemble des Länders. Le pays entame actuellement un assouplissement progressif des mesures en place.

Rassemblements : Depuis le 8 mars, les rassemblements de 2 foyers réunissant 5 personnes maximum sont désormais autorisés (les enfants jusqu'à 14 ans ne sont pas comptés). Avec davantage de tolérance dans les zones où l'incidence est faible.

Déplacements : Dans les régions où le taux d’incidence dépasse 200 nouvelles contaminations cumulées en 7 jours pour 100 000 habitants, les déplacements supérieurs à 15 km autour de la ville de résidence sont interdits.

Commerces : Sont fermés depuis décembre 2020 les commerces non-essentiels, les bars, les restaurants, les salles de sports ou les établissements culturels. Cependant le pays procède à une réouverture progressive de ses commerces depuis mars (coiffeurs, librairies, fleuristes sont désormais ouverts).

Le masque FFP2 est obligatoire dans les lieux publics.

Le Royaume-Uni prépare son déconfinement

Le Royaume-Uni est totalement confiné depuis le 5 janvier 2021 mais espère enfin voir la levée d'une partie de ces mesures le 12 avril. Il n’est actuellement pas autorisé de sortir de chez soi sauf exception (activités professionnelles quand le travail à distance n’est pas envisageable ou sorties de première nécessité).

Rassemblements et déplacements : Il est interdit de rencontrer des personnes extérieures à son foyer. Les déplacements, sur le territoire britannique et internationaux, sont possibles sous certaines conditions. Au 12 avril, il est prévu d'autoriser les mariages jusqu'à 15 personnes et les activités extérieures des enfants avec au maximum 15 parents.

Commerces et enseignement : Les commerces non-essentiels demeurent fermés jusqu’au 12 avril au moins. Les écoles ont rouvert le 8 mars mais les universités restent fermées.

L’Italie se reconfine

L’Italie a réparti ses régions en quatre zones : rouge, orange, jaune et blanche. Les zones rouges qui représentent les trois quarts du pays sont confinées depuis le 15 mars 2021. Cela signifie la fermeture des commerces non-essentiels des écoles et des universités et l’interdiction des déplacements non-essentiels. Seule la Sardaigne est en zone blanche signifiant la levée des restrictions.

Zones rouge, orange et jaune : Elles représentent l’ensemble de la péninsule et instaurent un couvre-feu de 22h00 à 5h00 du matin, l’interdiction de se déplacer entre régions et de réaliser des festivités en intérieur ou en extérieur (en dehors des lieux privés).

Le masque est obligatoire dans tout le pays, y compris en zone blanche.

En Espagne, couvre-feu et commerces ouverts

L’Espagne n’est pas soumise à des mesures sanitaires aussi strictes que chez les trois précédents voisins européens. Chaque région espagnole établit ses propres directives pour lutter contre l’épidémie.

De manière générale, l’ensemble des commerces et lieux culturels est ouvert au public depuis plusieurs mois, mais avec des conditions différentes selon les régions. Un couvre-feu est appliqué sur l’ensemble du pays, de 22h00 à 6h00 mais peut changer d’horaire selon les régions (par exemple de 23h00 à 6h00 pour Madrid).

Le port du masque est obligatoire en public y compris dans les véhicules, si les passagers ne résident pas dans le même foyer.