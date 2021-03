[Covid-19] Pourquoi Michelin va continuer à produire des masques chirurgicaux

Avril 2020, la première vague de Covid-19 fait des ravages en France. Michelin décide alors de participer à l’effort collectif pour lutter contre la pandémie en se lançant, pour la première fois de son histoire, dans la fabrication de masques chirurgicaux. Objectif, fournir les salariés du groupe et les hôpitaux qui en manquent alors cruellement. Un an plus tard, le manufacturier a décidé de pérenniser cette activité et d’investir lourdement dans l’une de ses usines clermontoises pour produire jusqu’à 4 millions d’unités par mois.