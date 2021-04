[Covid-19] L'Europe estime que la balance bénéfice-risque reste en faveur d'une utilisation du vaccin Johnson&Johnson (Janssen)

15 jours gratuits et sans engagement

Après avoir enquêté suite à des alertes, l'Agence européenne du médicament (EMA) a rendu un avis favorable quant à l'utilisation du vaccin Janssen, filiale de Johnson & Johnson. Lors d'une conférence de presse mardi 20 avril, l'institution a indiqué « un lien possible entre les très rares cas de thromboses et le vaccin Janssen ». Cependant, dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'EMA estime que la balance bénéfice-risque penche en faveur de l'utilisation du vaccin : « les bénéfices surpassent les potentiels effets secondaires ». D'autre études sur le sujet doivent être menées par l'EMA et la firme.