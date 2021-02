J-9 avant la vaccination chez les médecins généralistes avec les doses d'AstraZeneca

En plus des 1350 centres de vaccination installés en France, les cabinets des médecins vont entrer dans la campagne vaccinale. A partir du 25 février, les généralistes pourront vacciner eux-mêmes leurs patients âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidités. Selon Doctolib, qui gère les solutions logicielles de prise de rendez-vous pour les centres de vaccination et bientôt pour les médecins, 700 000 doses du vaccin AstraZeneca seront livrées le 17 février et composeront le premier flux accessible aux médecins généralistes.