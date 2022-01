Covid-19 : BioNTech investit dans l’IA

© BioNTech

La start-up britannique InstaDeep vient de clôturer une levée de fonds de 100 millions de dollars (89,6 M€).

Parmi les investisseurs, la biotech allemande BioNTech, avec laquelle InstaDeep a conclu, il y a plusieurs jours, une collaboration autour du Covid-19. Début janvier 2022, ces deux entreprises signaient en effet un partenariat pour le développement d’un « système d'alerte précoce » basé sur l’intelligence artificielle (IA) et les données de séquençage du SARS-CoV-2 afin de prévenir l’apparition et l’évolution de variants à haut risque du coronavirus.

Avec les fonds récoltés, la start-up espère développer ses infrastructures informatiques et embaucher de nouveaux salariés pour étendre les applications de l'intelligence artificielle décisionnelle, sa spécialité.

« Ce cycle de financement est un formidable vote de confiance de la part de nos partenaires BioNTech, Google et Deutsche Bahn après avoir travaillé en étroite collaboration avec nous sur des initiatives d'IA innovantes et à fort potentiel », a déclaré Karim Beguir, cofondateur et p-dg d'InstaDeep.

Fondée en 2014 et basée à Londres, InstaDeep a été nommée par deux fois comme l’une des 100 start-up d'intelligence artificielle les plus prometteuses au monde, d’après le classement CB Insights AI 100.