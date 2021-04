[Covid-19] AstraZeneca, Spoutnik V, Johnson&Johnson, CanSino… La technologie derrière les vaccins polémiques

« Si vous vous souvenez bien, au début de cette crise sanitaire on disait qu'avoir un vaccin en 12 mois était impossible. Mais les adénovirus ont permis d'avoir cette réponse très rapide », rappelle Eric Kremer, responsable scientifique de la plateforme adénovirus à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier (Hérault). Et quelle réponse ! Aujourd'hui les vaccins à adénovirus sont au cœur de l'actualité dans la lutte contre le Covid-19. L'AstraZeneca et le Janssen sont mis en cause dans des cas de thromboses atypiques. Le vaccin russe, Spoutnik V, attend toujours une autorisation pour être commercialisé en Europe. Tout comme son homologue chinois, CanSino, qui semble moins efficace que prévu. L'Usine Nouvelle fait le tour de la technologie utilisée par ces vaccins qu'Axel Kahn qualifiait « d'OGM ».