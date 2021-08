[Covid-19] AstraZeneca annonce des résultats encourageants pour un traitement préventif sur les personnes fragiles

15 jours gratuits et sans engagement

Alors que Pfizer-BioNTech et Moderna prennent toujours plus d'avance dans la course aux vaccins contre le Covid-19, cette annonce va peut-être relancer le laboratoire AstraZeneca. Le groupe suédo-britannique a présenté, le 20 août 2021, des résultats positifs pour son traitement à base d'anticorps, appelé AZD7442, dans la prévention de formes symptomatiques chez les patients fragiles. Il permettrait ainsi de réduire de 77% l'apparition de formes graves, d'après les résultats préliminaires de la phase 3 de ce médicament.