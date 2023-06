Coveris désencre des films en Angleterre

Le fabricant d’emballages souples Coveris annonce l’ouverture d’un « centre de recyclage innovant », le second de son portefeuille, à Louth (Lincolnshire), au Royaume-Uni. Cette unité ReCover – le nouveau segment commercial de recyclage de Coveris – a pour objectif de fermer la boucle et de maintenir la circularité du plastique. Implantée sur un site d’extrusion et de transformation du groupe autrichien, elle met en œuvre un procédé de désencrage pour recycler les déchets post-industriels de films en polyéthylène (PE) imprimés.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]