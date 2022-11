Coval agrandit son usine de Montélier dans la Drôme

Les années Covid auront, in fine, bénéficié à la plupart des constructeurs de machines d’emballage avec une activité qui a été soutenue en France comme à l’étranger. Coval dont l’activité est fortement dépendante de celle de ces constructeurs puisqu’il leur fournit des éléments de préhension, à l’image des pompes à vide, des ventouses et autres caissons, même s’il intervient aussi en « deuxième monte » directement chez les clients finals pour remplacer ces éléments usages, a bénéficié aussi d’une bonne dynamique de marché. C’est ce qui l’a incité à investir 1,5 million d’euros dans l'extension de son usine de Montélier, dans la Drôme, où il est situé. Le nouveau bâtiment, érigé l’été dernier, occupe une surface de 1500 m². Il permet d’optimiser la supply chain, d’agrandir les ateliers de production et les entrepôts de stockage. « Nous étions à l’étroit, nous disposons désormais de davantage de place pour faire face à l’afflux de commandes. De plus ce nouveau bâtiment nous a permis de réunir deux constructions qui étaient séparées, améliorant les flux et l'organisation », observe Stéphane Garcia, responsable marketing et communication de la société.

Coval réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros et emploie 135 personnes. La société dispose de cinq filiales, en Allemagne, Chine, Espagne, Italie, États-Unis et d’un site unique de production installé au siège de Montélier.