Couverture numérique du territoire, l’Arcep défend son bilan au Sénat

Laure de la Raudière, nouvelle présidente de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a été auditionnée ce mercredi 24 mars au Sénat par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’occasion pour elle de présenter un bilan actualisé de la couverture numérique dans les régions françaises, et de répondre aux inquiétudes des élus quant à l’accessibilité des réseaux, ou encore à l’impact environnemental du déploiement de la 5G.