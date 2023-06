Coûts, infrastructures, maintenance... Les grand défis à relever pour le déploiement de l’éolien flottant

«Le gouvernement veut faire des énergies renouvelables marines un pilier, une priorité industrielle et énergétique. Et de la France une nation de l’éolien flottant», a déclaré mardi 20 juin la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, à l’ouverture du salon parisien dédié aux énergies marines renouvelables, Seanergy. La ministre en a profité pour rappeler que la puissance des éoliennes offshore en France devrait atteindre 40 gigawatts (GW) en 2050, voire 45 GW selon un document de travail publié mi-juin par le secrétaire général à la planification écologique. Et parmi ces éoliennes offshore, de grands espoirs reposent sur les éoliennes flottantes, dont la capacité énergétique peut s'avérer bien supérieure aux éoliennes posées. Les acteurs de cette filière innovante sont donc plus que jamais mobilisés, mais devront relever de nombreux défis.

