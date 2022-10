Coût, taux d'usage... L’UTP fait le point sur les transports et sur ses doléances pour le projet de loi de finances

Alors que le projet de loi de finances (PLF) est en discussion, l’Union des transports publics et ferroviaire (UTP) réclame qu'il intègre cinq mesures prioritaires pour le secteur. « L’énergie représente 10 % du coût du transport. Or les prix de l’électricité ont été multipliés par quinze, alerte Marie-Ange Debon, présidente de l’organisation patronale, à l’occasion de la présentation à la presse du Baromètre 2022, le 4 octobre 2022. Nous demandons donc à avoir accès à des tarifs régulés abordables. » L’UTP demande la création d’un mécanisme de compensation de la hausse des tarifs de l’électricité pour les gros consommateurs qui réalisent des missions d’intérêt général et participent à la décarbonation de la société.

La deuxième doléance est de renforcer le dispositif de soutien aux opérateurs de fret ferroviaire. « C’est le parent pauvre du fret qui est fortement impacté par la hausse du prix de l’énergie, rappelle Marie-Ange Debon. Le surcoût est de 55 millions d’euros pour 2022 et sera de 110 millions en 2023, soit quatre fois le montant de l’aide octroyée. »

6 milliards d’euros pour le réseau ferroviaire

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]