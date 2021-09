Coup dur pour Valneva, qui perd un contrat majeur avec le Royaume-Uni pour son vaccin anti-Covid

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Valneva Le gouvernement britannique aurait indiqué à Valneva qu'il avait manqué à ses obligations.

Début de semaine amer pour Valneva. Le laboratoire franco-autrichien a révélé lundi 13 septembre avoir « reçu un avis de résiliation » de la part du gouvernement britannique à propos de l’accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19, VLA2001. « Le contrat inclut une clause permettant au gouvernement britannique d'y mettre fin, est-il expliqué dans le communiqué. Il prétend de plus que Valneva a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement. »

Efficace à plus de 80%

Fin septembre 2020, la biotech implantée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) avait signé un contrat avec le Royaume-Uni concernant la livraison d'au moins 60 millions de doses pour le second semestre 2021, pour 470 millions d’euros. Le gouvernement britannique avait également posé une option pour la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires en 2022 et évoqué une commande potentielle de 30 à 90 millions de doses entre 2023 et 2025.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]