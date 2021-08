Coup dur pour Ipsen qui retire sa demande d'approbation du palovarotene aux États-Unis

15 jours gratuits et sans engagement

Le retrait d'une demande d'approbation n'est généralement pas une très bonne nouvelle. Et c'est pourtant ce qu'a dû faire le laboratoire français Ipsen le 13 août 2021 pour le palovarotene, un traitement expérimental contre une maladie osseuse rare. En effet, la Food and Drug Administration (FDA) a estimé que "des analyses et une évaluation supplémentaire des données" allaient être nécessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marché américain. Un véritable revers pour le groupe pharmaceutique basé à Paris.