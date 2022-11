Coup de frein sur les dépenses professionnelles face à la crise énergétique

Risque de récession, coût inquiétant de l’énergie, pression inflationniste sur les salaires… Pour les industriels, l’équation budgétaire de 2023 a tout du casse-tête. D’où une diminution des coûts prévue par les décideurs du secteur.

Selon une étude réalisée par Infopro Digital Études pour «L’Usine Nouvelle» et la fintech Pleo auprès de plus de 400 d’entre eux, 83 % anticipent des restrictions sur les dépenses de leur entreprise. Des coupes non négligeables : un quart des membres de directions administratives et financières qui les envisagent indiquent qu’elles représentent plus de 5 % du chiffre d’affaires.

Les frais de déplacements professionnels sont le premier poste de dépenses à en pâtir, cités par quatre répondants sur dix. Cette proportion est encore plus grande dans les grandes entreprises de 5 000 salariés ou plus. La fin de l’abondance semble bien avoir sonné pour les réservations d’hôtels, les déjeuners et les voyages en avion ou en train. La tendance avait déjà été amorcée avec le déploiement du télétravail. 60 % des entreprises et trois quarts des grands groupes recourant à cette pratique affirment avoir réalisé des économies sur les déplacements. Adoptées sous contraintes pendant le Covid, les réunions à distance perdurent, en tout cas une partie.

Par rapport à l’avant-crise Covid, les deux tiers des sociétés dépensent pourtant plus ou autant pour leurs salariés. Plus de la moitié des directions administratives et financières disent avoir augmenté les indemnités pour les trajets des salariés entre leur domicile et leur travail. La flambée des coûts pourrait enfin bousculer certaines organisations.

Un peu moins d’un tiers des membres de directions administratives et financières pensent que leurs équipes n’ont pour le moment pas les bons outils et procédés pour gérer les défis financiers de 2023.