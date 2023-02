Coup de chaud sur les AOP fromagères

À sécheresse exceptionnelle, conséquences exceptionnelles. Sur les 109 appellations d’origine protégée (AOP) agroalimentaires que compte la France, 27 faisaient encore, fin novembre, l’objet de dérogations spécifiques à leurs cahiers des charges. L’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) rappelle à titre de comparaison qu’il y avait eu 13 modifications lors de la sécheresse en 2019. Il souligne que ces modifications nécessairement provisoires se font dans des conditions strictes et ne doivent pas affecter la qualité des produits. La preuve avec l’AOP Bleu d’Auvergne, autorisant jusqu’au 15 mai 2023 les éleveurs à nourrir les vaches laitières d’un fourrage non plus exclusivement issu de l’aire géographique, mais à 80% seulement.

Cahier des charges réévalué à l'aune du changement climatique

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]