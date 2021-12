Coup d'envoi du chantier de modernisation de la gare Matabiau à Toulouse

SNCF Gares & Connexions (filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'ensemble des quelque 3 000 gares françaises) prévoit de donner le coup d'envoi, en avril 2022, à un chantier de rénovation et de modernisation de la gare de Toulouse-Matabiau. Après une phase préparatoire, engagée début 2021 et qui s'achèvera en mars 2022, le chantier proprement dit prendra la relève et s'échelonnera en plusieurs phases, jusqu'à août 2023. L'investissement global, évalué à 42 millions d'euros, est financé à hauteur de 18,5 millions d'euros par l'Etat, la Région Occitanie et l'Europe.