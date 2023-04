Coup d'envoi du 3ème site de production d'hydrogène vert et renouvelable de Lhyfe

Lhyfe, l’un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable, et l’AREC Occitanie - l'Agence Régionale de l’Energie et du Climat - annoncent le coup d’envoi de la construction de l’unité de production Lhyfe Occitanie, située sur la Commune de Bessières (Haute-Garonne).